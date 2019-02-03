كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - زراعة النواب توافق مبدئيا على قانون الري وتجريم التعدي على النيل
نتهت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، إلى الموافقة على مشروع قانون الموارد المائية والري من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون للحفاظ على الموارد المائية المتاحة وفض الاشتباك بين الوزارات المختلفة المعنية بمياه الري، بالإضافة لتعظيم الاستفادة من الموارد في ظل محدوديتها وتعظيم استغلالها وتطوير منظومة الري بشكل عام على مستوى الجمهورية.
ويجُرم القانون التعدي على نهر النيل والقنوات المائية، والتحول للري بالتنقيط أو الرش وفقا لطبيعة الأراضي المستصلحة والأراضي الزراعية القديمة.
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