كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - نائب محافظ الإسكندرية يناقش أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالثغر

الإسكندرية نسرين عبد الرحيم

ناقش أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة خلال الاجتماع الذي عقده مع مسئولي شركة نهضة مصر لمناقشة ما تم من أعمال خلال الأسبوع الماضي بهدف تقديم خدمة نظافة مرضية لأهالي الإسكندرية. وذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، وم. أسامة الخولى المدير التنفيذى لشركة نهضة مصر.

وخلال الاجتماع؛ أكد نائب محافظ الإسكندرية أننا نعمل بشكل مستمر ومتواصل على تطوير ورفع مستوى منظومة النظافة بالإسكندرية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين. وأشار إلى ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للقضاء على ظاهرة النباشين والفريزة نظرا لما تمثله هذه الظاهرة من عقبة أمام منظومة النظافة بالإسكندرية وتشويه للشكل الحضاري والجمالي بها.

هذا واستعرض مسئولي شركة نهضة مصر ما قامت به الشركة خلال الأسبوع الماضي بالتنسيق مع الأحياء المختلفة، حيث قامت الشركة بحي المنتزة ثان بتوزيع عدد ١٠ صناديق جديدة سعة ٧٧٠ لتر بشارع ملك حفني، وجاري تجهيز عدد ١٠ صناديق جديدة اخري لتوزيعها. وفي حي المنتزة أول شنت حملة بقيادة رئيس الحي وممثلي الشركة والرصد البيئي بالمحافظة ضد النباشين. وفي حي شرق تم رفع كفاءة طريق الزراعي وشارع ١٤ مايو من أعمال كنس وتجريفات كما تم الدعم بعدد ١ كونتر جديد بمنطقة ليزابيلا وايضا تم تشجير المكان الكائن خلف مدرسة عباس العقاد والتي كان بها شكاوي تواجد نباشين بها. وفي حي وسط تم شن حملة بالتعاون مع حي وسط والرصد البيئي بالمحافظة للحد من ظاهرة النباشين بنطاق الحي. وفي حي الجمرك تم بدء تطبيق منظومة الجمع بالصفارة بنطاق الحي بشارع جودة ومتفرعاته وكذا القيام بحملة مشتركة بالتنسيق مع الحي لمواجهة النباشين وايضا تم توزيع ١٠ حاويات سعة ٧٧٠ لتر معدن بميادين التحرير وعرابي. وفي حي غرب تم دعم قطاع القباري بعدد ٣ كناتر جديدة صغيرة خلف مساكن الصدرية بنجع العرب، وجاري الدعم بعدد ١١ حاوية جديدة سعة ٧٧٠ لتر بنطاق قطاع القباري. وفي مركز ومدينة برج العرب جاري تجهيز عدد ١٠ حاويات سعة ٧٧٠ لتر معدن لتوزيعها بقرية بهيج.

من الجدير بالذكر؛ أن محافظة الإسكندرية قد أعلنت عن تحديد توقيتات القاء القمامة كتجربة في جزء من قطاع سموحة لتصبح من الساعة ٩مساءا و حتى الساعة ١٢ مساءا، وذلك بداية من شارع زكى رجب وشارع البرت الاول شمالا، وحتى كوبري مصطفى كامل جنوبا، ومن كوبري كليوباترا و شارع توت عنخ آمون شرقا، وحتى عمارات الضباط غرب. وتهدف التجربة إلي تقديم خدمة مميزة والقضاء على إنتشار ظاهرة النباشين وتجمعات القمامة بالشوارع، علما بأنه سيتم البدء فى تطبيق التجربة إعتبارا من يوم ١٥ فبراير الجاري.