كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - محافظ الإسكندرية يكلف السكرتير العام بافتتاح ورشة توعية لنقاط التحصيل الإلكتروني

محافظ الإسكندرية يكلف سكرتير عام المحافظة لافتتاح فعاليات ورشة توعية لنقاط التحصيل الإلكتروني

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الاسكندرية نسرين عبد الرحيم

كلّف الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية ، اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة ، لافتتاح فعاليات ورشة التوعية للتدريب على أساليب التحصيل الإلكترونى وميكنة المتحصلات النقدية والتي تقام على مدار يومي ٣ و ٤ فبراير الجاري بكلية التمريض جامعة الإسكندرية ، بحضور الأستاذة سامية جاد وكيل وزارة المالية ، ومديري الإدارات المالية ، والموظفين المسئولين عن نقاط التحصيل بمختلف القطاعات بدائرة المحافظة .

وفي كلمته ، نقل بسيوني تحيات الاستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة ، محافظ الإسكندرية ، مؤكدا على أن المحافظة طبقت خلال الفترة السابقة منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ، وتعمل جاهدة لتطبيقها في كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين ، والذي يأتي في إطار إنجاح وتنفيذ سياسة الدولة والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، ووزارة المالية ، فى الحفاظ على الموارد المالية للدولة ، والقضاء على كافة أشكال الفساد ، وتحقيق الشفافية ، وتسهيل إجراءات المتعاملين مع الجهات الحكومية ، واستيداء حقوق الدولة ، والحفاظ على مواردها لدعم خطط وبرامج التنمية فى جميع المجالات والقطاعات الخدمية‪.