كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - تعرف علي تفاصيل مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2019

تستعد الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، لتصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد “دنيا”، الذي يحمل نفس اسمها بداية من الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعرضه ضمن الماراثون الرمضاني.

واشارت تقارير صحفية من داخل فريق عمل المسلسل، أن الفنانة المصرية تقدم خلال المسلسل 3 قصص درامية منفصلة، وتدور أحداث كل قصة في عشر حلقات، وهو سيناريو رومانسي، كتبه المؤلف أيمن وتّار، في أول تعاون بينهما.

وبحسب التقارير، تتقاضى دنيا سمير غانم، أجرًا نظير المسلسل يبلغ 5 ملايين جنيه، حيث تعاقدت مع المنتج المصري هشام جمال مالك شركة “روزناما”، الذي بدوره تعاقد مع مواطنه تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة “إعلام المصريين”، على حقوق المسلسل الذي ستعرضه فضائية cbc.

يُذكر أن دنيا سمير غانم، غابت عن دراما رمضان 2018، بعد تقديمها عدة مسلسلات ناجحة: “لهفة” في 2015، و”نيللي وشيريهان” في 2016، و”في اللا لا لاند” العام 2017.