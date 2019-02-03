كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - غدًا.. منافسات بطولة الجمهورية لالعاب القوى للاعاقات الحركية



كتبت: نسرين عبد الرحيم تنطلق غدا منافسات بطولة الجمهورية لالعاب القوى للاعاقات الحركية بالمركز الاولمبى بالمعادى خلال الفترة من ٢ الى ٥ فبراير ٢٠١٩. و أقيم اليوم الاجتماع الفنى للبطولة بحضور اللجنة المنظمة للبطولة كابتن أحمد خيرى مدير البطولة و يرافقه الكابتن احمد يوسف و الكابتن محمد مطر و الكابتن محمد يحيى والكابتن عباس حسن حكم عام لجنة الحكام باللجنة البارالمبية ومندوبى اندية الزمالك و ٦ اكتوبر وجمعية المحاربين القدماء ومركز شباب قليوب والمنيا وشمال سيناء وكفر سعد وجامعة قناة السويس.



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