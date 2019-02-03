كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 05:31 مساءً - بالصور..أسهل طريقة لعمل الثومية

الطعام له مكملات برغم بساطتها إلا أنها تمنحه مذاقًا رائعًا ومختلفًا، وفى كثير من الأحيان تبرز طعمه، ومن أبرزها صوص الثومية، حيث يعطى للأكل نكهة مختلفة ومميزة، وبدلًا من شراء هذا الصوص، البسيط يمكن عمله فى البيت بمكونات سهلة وبسيطة وفى متناول الجميع، ونقلًا عن موقع "ويكى هاو" نقدم لكِ طريقة عمل الثومية عن طريق الآتى:

مقادير طريقة عمل الثومية:

ملعقة من الزبدة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتين من الدقيق.

عدة فصوص من الثوم (ما يكفى لعمل ملعقتين من الثوم المفروم).

كوبين من الكريمة الثقيلة أو كريمة الخفق.

مكعب مرقة خضراوات، أو دجاج أو لحم.

نصف كوب من جبن البارميزان المبشور.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل الثومية:

يتم إذابة الزبدة مع زيت الزيتون، من خلال تسخين ملعقة من زيت الزيتون فى مقلاة على درجة حرارة متوسطة.

قشرى فصوص الثوم ثم افرميها، لتكون ناعمة جدًا حتى يكون لديك ملعقتين، ثمن كوب.

حينما تذوب الزبدة مع الزيت، اضيفى الثوم المفروم بعناية وقلبيه، ويجب أن يصبح الثوم لينًا وتفوح رائحته، لكن تجنب تحول لونه للون البنى.

أضيفى الدقيق مباشرة إلى خليط الزبدة والزيت والثوم وقلبيه جيدًا، وتأكدى من اختلاطه مع الدقيق، واستمرى فى الطهى وقلبى المزيج على حرارة متوسطة لمدة دقيقة.

سخنى الكريمة الثقيلة مع المرق، ويمكنك تسخين السوائل فى المايكرويف حتى تدفأ، لكن تجنبى غليها.

أضيفى الكريمة والمرق إلى الخليط السابق مع التقليب المستمر، واستمرى فى التقليب والطهى، على حرارة متوسطة حتى تبدأ فى الغليان البسيط.

قلبى الصوص باستمرار حتى لا يلتصق بالمقلاة، ثم أضيفى الملح والفلفل وهذا حسب الرغبة، وبعد دقائق سيصبح الصوص أكثر كثافة.

أضيفى جبن البارميزان المبشور وابعدى الصوص عن الحرارة، واستمرى فى التقليب حتى تذوب الجبنة تمامًا.

