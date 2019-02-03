انت الان تتابع تفاصيل خبر 7 قتلى وإصابات إثر خروج قطار عن مساره في الهند والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 05:22 مساءً - قُتل 7 أشخاص، وأصيب 24 آخرون على الأقل، إثر خروج قطار عن مساره في ولاية بيهار شرقي الهند فجر اليوم الأحد.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية نقلاً عن مصادر رسمية، بأن القطار المتجه إلى نيودلهي خرج عن السكة عندما حاول سائقه تغيير خط السير على القضبان.

وقال سميتا فاتس شارما، المتحدث باسم السكك الحديدية الهندية: "نركز الآن على عمليات الإنقاذ والإغاثة، وهناك طاقم طبي وحافلة طبية متخصصة في موقع الحادث، ووصل إلى هناك أيضاً فريق من القوة الوطنية للاستجابة لمثل هذه الحوادث".

وبين شارما أن كل القطارات السائرة على هذا الخط تحديداً قد تم تحويلها، وإلغاء 3 رحلات كان من المقرر أن تمر على نفس الخط.

بدوره، قرر الوزير الاتحادي للسكك الحديدية بيوش جويال، صرف تعويض بقيمة 500 ألف روبية (6700 دولار) لأسرة كل ضحية، و100 ألف روبية لكل مصاب بجروح خطيرة.

وتشيع حوادث القطارات في الهند، حيث يتم استخدام الكثير من المعدات القديمة في شبكة السكة الحديدية.