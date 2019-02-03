انت الان تتابع تفاصيل خبر خبير إماراتي يكشف ضعف القضاء في بلاده وعدم مواكبته للتطور والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 فبراير 2019 05:22 مساءً - قلل الخبير القانوني الإماراتي وأستاذ العلوم السياسية، حبيب الملا، من قدرة الجهاز القضائي الاتحادي في بلاده على مجاراة التطوير، ومراوحته في مكانه، مع وجود شكاوى عديدة من خدماته.

وقال الملا، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الأحد: إن "الجهاز القضائي الاتحادي على الرغم من الجهود الحثيثة لتطويره إلا أنه لا يزال عصياً على التطوير، ويراوح مكانه، والمتعاملون يئنون بالشكوى من خدماته".

وأضاف الملا: "أليس من الاجدر أن تتحول المحاكم الاتحادية في الإمارات إلى محاكم محلية، ويقتصر اختصاص القضاء الاتحادي على الجرائم الكبرى الماسة بأمن الدولة وعلى القضايا الدستورية؟".

وتابع: "هذا سيؤدي ليس فقط إلى تطوير عمل الأجهزة القضائية في الإمارات، وإنما أيضاً إلى تطوير التشريعات الاتحادية التي لا تزال تعاني من جمود كبير لا يتناسب والطفرة التي حققتها دولة الإمارات في كل المجالات".

وتعد هذه التغريدات بمثابة ضربة قوية للنظام القضائي الإماراتي، وتشكيكٍ في قدرته على مجابهة التقدم الذي يحيط بدولة الإمارات.