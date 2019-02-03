احذري مشاهدة الأطفال للتلفزيون وألعاب الفيديو يؤثر على النمو

أكدت دراسة حديثة قام بها باحثون جامعة كالجاري، أن الصغار الذين يقضون الكثير من الوقت أمام شاشات التليفزيون وأجهزة الكمبيوتر يفتقدون القدرة على التركيز ويواجهون صعوبة التواصل في المدرسة مع نظرائهم.

وقضى الأطفال المشاركون في الدراسة 17 ساعة في المتوسط أسبوعياً أمام الشاشات عندما كانوا في الثانية و25 ساعة أسبوعياً مع بلوغهم العام الثالث، وأثر ذلك على نظر الأطفال وقدرتهم على التركيز.

وأكدت الدراسة التي نشرها موقع "Authority Nutrition‏"، أن الأطفال الذين يقضون وقتهم أمام شاشات التليفزيون والألعاب المختلفة أقل قدرة في التفاعل مع من حولهم لإندماجهم طوال اليوم أمام الشاشات مما يبطىء نموهم ويفتقدوًا المهارات المختلفة.

ويمكن للآباء الحد من المخاطر إذا كان المحتوى الذي يشاهده الطفل على الشاشة ملائماً، وله أغراض تعليمية، وإذا شاركوا الأطفال المشاهدة، وعلى الآباء إغلاق التلفزيون عندما لا يكون هناك من يشاهده، وأثناء الوجبات، وقبل موعد النوم بساعة واحدة.

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