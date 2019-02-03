بالصور| كيف مهدت شهيرة قرار "خلعها الحجاب" منذ 9 أشهر؟

لفتت الفنانة شهيرة الأنظار، بظهورها دون حجاب، خلال حضورها معرض و"بازارًا" داخل أحد "المولات التجارية" بمناسبة أعياد الحب، لتوفير متطلبات واحتياجات المرأة.

وتأتي تلك الخطوة بعد 9 أشهر من إعلانها عزمها التخلي عن الحجاب، رغم عدم ندمها على تلك الخطوة، خلال استضافتها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "شيخ الحارة"، في رمضان الماضي.

وقالت شهيرة، إن طريقة حجابها اختلفت عن الماضي، لأن شعرها كان فتنة في السابق، والآن تعتبر نفسها "قواعد من النساء" وستخلع الحجاب "قريبًا".

وأضافت: "السيدات فاهمين خطأ بأن طاعة الله في ارتداء قماشة على الرأس"، متابعة: "عمري ما قولت لحد قوم حط حاجة على شعرك، وإلا كنت قولت لبنتي؛ ولكنها عمرها ما لبست عريان".

يشار إلى أن شهيرة ظهرت دون حجاب، بصحبة سهير رمزي، التي تخلت عن غطاء الرأس، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والإعلاميتين هويدا بهجت والاعلامية سهير جودة.

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