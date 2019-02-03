الكلاسيكية تُسيطر على مُوضة شعر ربيع 2019

نتوقع ظهور أفكار جديدة وعصرية،مع التطلع إلى أحدث الصيحات،بخاصة فيما يتعلق بتسريحات وقصّات الشعر، إذ إن تسريحة الشعر هي سر كل إطلالة.

و تتميز موضة شعر ربيع 2019 بالكلاسيكية، فمن الإكسسوار إلى القصّات والألوان، ستكون الكلاسيكية هي المسيطرة على موضة شعر ربيع 2019.

و نقدم لكِ أبرز قصّات الشعر من خلال مجلة "إيل" الفرنسية، يعد الورد أجمل إكسسوار يمكنك إضافته لتسريحتك، إذ يتميز بما يضفيه من نعومة وأنوثة للإطلالة، وليس القصد تاج الورد، بل اعتماد تسريحة تشبه تلك التي اعتمدتها درو باريمور في 1997، فكل ما عليكِ فعله هو اختيار وردة أو أكثر من النوع المفضل لديكِ لإضافتها إلى تسريحتك، مع تثبيتها بدبوس يلائم لون شعرك ستبدين في غاية الرقة والجاذبية.

ألوان دافئة

إذا كنتِ تنوين تجديد إطلالتك وتغيير لون شعرك، لا تفوتي اختيار ألوان دافئة، مثل الأشقر الزبدة أو الكستنائي ومثل تلك الدرجة المستوحاة من الجميلة صوفيا لورين.

تسريحة من وحي المغنية شير

أضيفي على شعرك لمسة مميزة مستوحاة من المغنية شير، والتي لطالما تميزت بشعرها الأسود الطويل اللامع وتلك التسريحة ذات الفرق النصفي، فلا تترددي في اعتماد تسريحة ذيل حصان ذي خصلات مفرودة أو ترك شعرك منسدلًا.

الشعر القصير

سيطغى الشعر القصير على الطويل في موضة شعر ربيع 2019، وبخاصة القصّات القصيرة جدًا، فجربيها واحرصي على اختيار قصّة قصيرة تناسب شكل وجهك وغيري من مظهرك.

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