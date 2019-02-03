"من غير زرع".. 6 أطعمة تساعد على نمو الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يعاني بعض الأشخاص من مشكلات فقدان الشعر التي من الممكن أن تكون بسبب نقص العناصر الغذائية، أو قلة الاهتمام بفروة الرأس، أو العامل الوراثي.. وتتعدد الأسباب ولكن تبقى النتيجة التي تكون دائمًا مزعجة لدى الجميع، وهي فقدان الشعر.

هناك كثير من الطرق التي يمكنك اتباعها لزراعة الشعر، فهي أصبحت منتشرة للغاية في عالم الموضة والتجميل، ولكن هل يمكنك الاستغناء عن هذه العمليات وعلاج المشكلة بالأطعمة؟

أجريت دراسة حديثة في جامعة هارفاد، بالولايات المتحدة الأمريكية، قالت إن هناك بعض أنواع الأطعمة من الممكن أن تساعد على نمو الشعر وتكثيفه، بحسب ما جاء في موقع Healthy الأمريكي المتخصص في مجال الطب.

1- الخضراوات الورقية:

يتوفر في الخضراوات الورقية العديد من الفوائد المتعلقة بصحة الجسم خاصة في حالة اتباعك نظام غذائي صحي، إضافة إلى ذلك، هي قادرة على نمو الشعر من الجذور، والأطعمة الورقية هي السبانخ، والجرجير، والخس، واللفت، نظرًا لتواجد كمية كبيرة من الحديد في مكونتها، والتي تساعد على نمو خلايا الشعر الصحية.

وربطت الأبحاث نقص الحديد بفقدان الشعر ، لمجرد أن انخفاض الحديد هو مؤشر على أن الأكسجين والمواد الغذائية لا تنتقل إلى جذور الشعر والبصيلات، هذا يمكن أن يمنع الشعر من النمو.

2- الحمضيات:

البرتقال والليمون والجريب فروت، تلك الأنواع من الفواكه المليئة بفيتامين C، إضافة إلى الكولاجين الضروري لنمو الشعر.

3- البطاطا:

بينما قد تظن أن شعرك ينمو ببطء، فهو في الواقع الجزء الأسرع نموًا في الجسم لأن الجلد الذي ترتبط به ، هي الأنسجة الأسرع نمواً في جسمك، إذ تعمل هذه الأنسجة بفيتامين أ، المتواجد بكميات كبيرة في البطاطا.

4- البيض:

يعتبر البروتين من الأطعمة الغنية بالبروتين الذي يحتاجه الشعر لضمان نموه بشكل صحي وسريع، كما أنه يمد الجسم بعنصر الكيراتين الذي يحتاجه الشعر فهو ضروري للغاية للحفاظ على صحة الشعر.

ويمكنك الاعتماد على تناول البيض في نظامك الغذائي، وينصح بتناول بيضة واحدة على وجبة الإفطار لتمد جسمك بكثير من الفوائد الصحية.

5- الأفوكاتو:

لمن يعانون من الشعر الدهني الذي يكون أكثر عرضة للتساقط، يمكنهم الاعتماد على فيتامينات A و D و E و B6 ، كما أنه غني بالبروتينات والأحماض والمغنيسيوم وحمض الفوليك والنحاس والحديد.

ويساعد على تحسين الدورة الدموية اللازمة لبصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر الصحي، يمكنك تناول ثمرة الأفوكاتو من خلال عمل السلطات، أو وضع زيت الأفوكاتو مباشرة على الشعر.

6- المكسرات:

الأحماض الدهنية الغنية بأوميجا 3 لها فوائد عديدة لشعرك، إذ يتواجد في المكسرات كثير من الدهون الصحية التي تمد بصيلات الشعر بالزيوت الطبيعية التي تحتاجها فروة الرأس.