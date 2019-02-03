ماذا يحدث لجسمك عند تناول الديتوكس يوميًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

ظهرت في الآونة الأخيرة مشروبات الديتوكس، وهي عبارة عن ماء به قطع من الفواكه أو الخضراوات، إذ تساعد الجسم على التخلص من السموم المتواجدة في الجسم.

وتناول كميات كبيرة من الماء مع قطع الليمون الذي يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الثلاثية التي تسبب بعض الأمراض، إضافة إلى ذلك، فأن لقشرة الليمون كثير من الفوائد إذ تحتوي على مادة البوليفينول التي تخرج فائدتها في حال نقع الليمون مع الماء البارد نظرًا لأنها في الماء الساخن لا تكون لها قيمة غذائية كبيرة، المتواجد بداخلها مضادات الأكسدة التي تساهم في عملية إنقاص الوزن بشكل ملحوظ.

وفيما يلي، جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" بعض الفوائد ديتوكس الماء البارد مع الليمون في السطور التالية، بحسب ما جاء في موقع Food prevent الأمريكي المتخصص في مجال الطب.

1- الحصول على رائحة فم منعشة طوال الوقت:

يعاني بعض الأشخاص من روائح الفم كريهة فيلجأون إلى تناول اللبان باستمرار، وهو ما يعتبر اختيار غير صحي على الأسنان والمعدة، لذلك تناول كميات كبيرة من الماء البارد مع الليمون قادرة على إزالة الروائح المزعجة من الفم نهائيًا.

تناول الماء البارد مع شرائح الليمون خاصة عند الانتهاء من تناول المأكولات التي بداخلها الثوم والبصل أو الأسماك التي تترك رائحة غير مرغوب فيها في الفم، ويمكنك تناول الديتوكس للتخلص من الروائح نهائيًا إذ تقلل من تكوين البكتيريا المسببة للروائح.

2- الحفاظ على صحة جلدك:

عند تناول مشروب الماء البارد مع الليمون، يعمل على العناية الكاملة بالبشرة، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط المزعجة التي تتواجد عند منطقة العين. كما أنها تعطي الترطيب الكامل لجسمك إذ يكون طارد للسموم من خلال العرق الذي يظهر على الوجه.

وبالإضافة إلى أن الليمون يحتوي على فيتامين C، وهو عنصر غذائي قوي يلعب دور في إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وهي عناصر هامة لصحة الجلد تحافظ على قوتها ومرونة البشرة، كما تشير بعض الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بفيتامين "ج"، سيقلل أيضًا من التجاعيد.

3- يساعد على إنقاص الوزن:

عند اتباعك لنظام غذائي صحي لإنقاص الوزن، يمكنك تناول الماء مع شرائح الليمون، وهي التجربة الأكثر فاعلية القادرة على تفتيت الدهون والتخلص من الوزن الزائد، وأثبتت دراسة أن مواد الأكسدة المتواجدة في قشرة الليمون تساهم في إنقاص الوزن، إضافة إلى تحسين نسبة الأنسولين في الجسم.

4- تحسين الحالة المزاجية:

قادر أيضًا على تحسين حالتك المزاجية خاصة عند شعورك بالتوتر والإجهاد، ويرجع السبب وراء ذلك إلى عنصر البوتاسيوم في الليمون، الذي يعمل على تنظيم ضغط الدم، إذ إن ارتفاع ضغط الدم من الممكن أن يكون عامل رئيسي يجعلك تشعر بالإجهاد.

5- تجنب الإصابة بحصوات الكلى:

معظم حصوات الكلى تتواجد بسبب الترسيب الزائد من الكالسيوم، إذ يمكنك تقليل خطر تكوين الحصوات من خلال تواجد الليمون في نظامك الغذائي.

كما أن نصف كوب من الليمون يحتوي على كمية كبيرة من حمص الليمون، وهذه المادة المتواجدة في معظم تركيبات الأدوية التابعة لتفتيت الحصوات، كما أن تناول الماء بكميات معتدلة أمرًا رئيسي في الحفاظ على ترطيب الجسم، والححفاظ على صحة الكلى.