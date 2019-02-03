في ذكرى رحيلها الـ43.. ما سر ارتداء أم كلثوم نظارتها السوداء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هشام عواض:

تمر اليوم الذكرى الـ43 على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم التي ألهبت قلوب الناس وأطربت آذانهم، وتميزت كوكب الشرق أم كلثوم بإطلالاتها المميزة بمنديلها الوردي الممسكة به، ونظارتها السوداء، وتساءل الكثير عن سر ارتدائها النظارة السوداء في معظم حفلاتها.

ويعود السبب في ارتداء الراحلة أم كلثوم النظارات السوداء دائما إلى أنها تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية Hyperthyroidism وسببه داء جريفيز، وهو مرض مناعي ذاتي بحسب موقع "syrian researches".

ويسبب هذا المرض إفراز أجسام ضدية تقوم بتحريض الدرق على زيادة الإفراز، وتؤدي بالتالي إلى ضخامة الغدة الدرقية.

ويلاحظ في داء جريفيز إصابة المريض بعلامة مميزة هي جحوظ العينين، مع الانزعاج من الأضواء الساطعة، وزيادة مفرزات العين، وتشوش الرؤية، وتهدل الأجفان، وألم في مقلة العين خصوصًا لدى تحريكها نحو الأعلى أو إلى الجانبين.

وكان قد نصح الأطباء كوكب الشرق بإجراء عملية لاستئصال جزء من الغدة الدرقية لكن المشكلة تكمن في موقعها الحساس بالقرب من الأحبال الصوتية.

ولم تجرِ أم كلثوم العملية خوفًا على صوتها، ولم تحصل على ضمانات مؤكدة من الأطباء بأن صوتها لن يتأثر في العملية، لذا آثرت أن تعاني من جحوظ العينين ومشاكل الغدة الدرقية على التضحية بصوتها و حبها للغناء.