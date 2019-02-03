كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 03:59 مساءً - سامية حسين تؤكد الانتهاء من تعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد

قالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن مصلحة الضرائب انتهت تماما من تعديلات قانون الضرائب الجديد، وتمت إحالته لمجلس الوزراء ويتم مراجعته، وكذلك مراجعته من مجلس الدولة، وسيتم إرساله إلى البرلمان قريبا.

وأضافت سامية حسين، خلال كلمتها باجتماع اللجنة الفرعية لمناقشة الهيئات والمصالح الإيرادية بالموازنة العامة، برئاسة ميرفت اليكسان، والمنبثقة من لجنة الخطة والموازنة، أن التعديلات على قانون الضرائب العقارية ستكون في مصلحة المواطن والهدف منها أن تكون مقبولة في الشارع، ويمكن تنفيذها وكذلك تجد استحسان من المجتمع حيث تسهل عملية السداد وعمليات التقيم العقار.

وأكدت تحسن إيرادات المصلحة خلال السنوات الماضية، حيث كانت حصيلة الضرائب العقارية في 2013/2014 بلغت 221 مليون جنيه فقط، بينما كان 2015، 496 مليون جنيه، وفي عام 2016 كان المستهدف 3 مليارات و200 مليون جنيه، وتم تحصيل مليار و6 ملايين جنيه، بينما عام 2017 بلغت الإيرادات 3 مليارات و320 مليون مقابل مستهدف 3 مليارات و600 مليون جنيه.

وأضافت أن المستهدف خلال العام المالي 2018/2019، 5 مليارات جنيه وتم تحصيل مليار و400 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

كما ناقشت اللجنة إيرادات الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة والمتأخرات التي لم تحصل بحضور ممثلي مصلحة الضرائب، ووزارة المالية وطالب مصطفى سالم ممثلي الضرائب بموافاة اللجنة ببيان حول المديونيات المتأخرة وكبار الممولين والشركات المساهمة وأرقام المديونيات والمتأخرات على كبار الممولين خاصة ذات الأرقام الكبيرة.