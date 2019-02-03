كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 03:59 مساءً - نائب رئيس جامعة الإسكندرية يشارك في أسبوع شباب الجامعات المصرية

بالعلم والمعرفة ننطلق نحو المستقبل

الإسكندرية نسرين عبد الرحيم

شارك الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب امس السبت الموافق 2/2/2019 فى فاعليات إفتتاح أسبوع شباب الجامعات المصرية الثانى عشر والذى يعقد بجامعة كفر الشيخ ويستمر حتى 7 فبراير الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تحت شعار " بالعلم والمعرفة ننطلق نحو المستقبل".

وقد إفتتح حفل الإفتتاح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور عمرو عدلى نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات والسيد إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ وبحضور الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ، ويشارك فيه جميع الجامعات المصرية وعددها ٢٦ جامعة بالإضافة إلى جامعة الأزهر، ويتنافس فيها 5 آلاف طالب وطالبة فى مختلف الأنشطة الرياضية والشبابية والثقافية والعلمية ، وتشارك جامعة الإسكندرية بوفد قوامه 165 عضواً.

وصرح الدكتور هشام جابر أن جامعة الإسكندرية ستشارك بقوة فى أسبوع شباب الجامعات وسيكون لها حضور كبير مؤكداً أن شباب جامعة الإسكندرية سيشاركون مع زملائهم من الجامعات المصرية فى التنافس الإيجابى والشريف وتعزيز روح الإنتماء والتعاون.

وأوضحً أن الجامعة ستشارك فى النشاط الثقافى فى مسابقات حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية، ومسابقة المراسل التليفزيونى، والأبحاث، والقصة، والشعر، وفى جميع المسابقات الرياضية،ومسابقات الشطرنج، والطالب المثالى والطالبة المثالية والبحوث الاجتماعية والقوافل الطبية، مسابقات النشاط الفنى فى الكورال والغناء الفردى والموسيقى والفنون التشكيلية بكل أنواعها، وفى نشاط الجوالة، والخدمة العامة، ومسابقة النشاط العلمى بمعرض نادى العلوم بفريق الطيارة بدون طيار ، وفريق كلية الهندسة للغوص Vortexو mia الحائز على الجائزة الأولى على مستوى العالم.

هذا وقد حضر مباراة كرة الطائرة بنات بين جامعة الإسكندرية وجامعة دمنهور وقد فازت فيها الجامعة وكذلك حضر بروفة عرض لفريق الكورال وعلى المعرض الفني والعلمي وزار أرض جوالة جامعة الإسكندرية.

