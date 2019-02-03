كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 03:59 مساءً - اتحاد المقاولين يوقع مذكرة تفاهم مع "وفا بنك" لدعم شركات المقاولات بـ14 دولة إفريقية

وقّع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مذكرة تفاهم مع التجارى وفا بنك إيجيبت، تهدف إلى الترويج لشركات المقاولات المؤهلة للعمل بأفريقيا وزيادة حركة تصدير خدماتها إلى الدول الأفريقية وزيادة الحصة السوقية لها، وبموجب هذه المذكرة يعمل الطرفان على مد أواصر التعاون على المستوى الأفريقى فى قارة أفريقيا بهدف الترويج لصناعة المقاولات فى المنطقة، من خلال تقديم محفظة كاملة من الخدمات البنكية والمالية لصالح شركات المقاولات، وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الطرفين فى دعم ومساندة الدول الأفريقية التى هى بحاجة إلى تطوير أعمالها فى مختلف القطاعات، التى تتضمن البنية الأساسية والإسكان ومشروعات الطاقة، وذلك لتحقيق الرخاء والنمو والارتقاء بمستوى الخدمات فى الدول الأفريقية، وقام بالتوقيع المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وهلا صقر، العضو المنتدب للتجارى وفا بنك إيجيبت.

من جانبه أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن التعاون مع بنك التجارى وفا بنك إيجيبت يمثل مؤشراً لنجاح جهود الاتحاد التى تستهدف توفير المناخ الملائم للشركات الراغبة فى اختراق أسواق خارجية والتوسع فى نمو محفظة أعمالها، لافتاً إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة من البنك سيتم توفير الدعم الكامل من الخدمات البنكية لكافة شركات المقاولات بـ14 دولة أفريقية، وهو ما يساهم فى تيسير الإجراءات التمويلية للشركات، لافتاً إلى أن التعاون مع البنك يأتى متماشياً مع رؤية الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد واستكمالاً لدوره فى توفير كل أشكال الدعم والمساندة للشركات الوطنية داخل الأسواق الأفريقية، وأضاف أن قطاع المقاولات المصرى يعد أقوى القطاعات مقارنة بمختلف الدول الكبرى، حيث يمتلك كيانات قوية من شركات المقاولات التى تتمتع بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة فى مختلف التخصصات، إلا أن هذا القطاع يواجه حزمة من المشكلات المتعددة التى تحجم من قدرته على التوسع بأفريقيا، ويفتقد القطاع دعم المؤسسات البنكية له فى ظل ضعف انتشار فروع البنوك المصرية بداخل أفريقيا، وأشار إلى أن شركات المقاولات أمامها فرص متنوعة للاستفادة بحجم الأعمال المتنوعة بالأسواق الأفريقية، فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وسعى الحكومة نحو التنمية فى أفريقيا، التى تتصدر أولويات الدولة خلال الفترة الراهنة، حيث يجرى دراسة مجموعة من المشروعات الضخمة التى تهدف لزيادة التجارة البينية مع الدول الأفريقية، وتشمل مشاريع الطرق التى تعد حجر الأساس فى مد جسور التعاون مع الدول المختلفة، بالإضافة إلى مشروعات متنوعة بمجالات مختلفة أهمها مشروعات الطاقة، لافتاً إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً لملف تصدير المقاولات المصرية للخارج، حيث تعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومى وستسهم فى توفير العملة الأجنبية للدولة، وأضاف أن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لدعم تصدير المقاولات المصرية للخارج والترويج لمواد البناء، وتضم اللجنة عضوية عدد من الوزارات الحكومية والجهات المعنية، انتهت حتى الآن من تأهيل 45 شركة مقاولات مصرية للعمل فى أفريقيا وتعمل حالياً فى تأهيل مجموعة أخرى من الشركات للعمل بأفريقيا، لافتاً إلى أن هذه اللجنة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية فى قطاع المقاولات وتذليل كافة العقبات أمام فرص الشركات فى نمو محفظة أعمالها بالخارج، وأوضح أن قطاع المقاولات لم يتمكن من تحقيق وجود قوى فى الدول الأفريقية على الرغم من كفاءته، ويتولى تمثيل القطاع فى أفريقيا 10 شركات فقط، وذلك نظراً لتعدد المشكلات وافتقاد الدعم الحكومى للقطاع، وتابع أن الاتحاد سيبدأ فى فبراير الحالى بزيارة إلى دولة موريشيوس الأفريقية مع عدد من كبريات شركات المقاولات لبحث المشروعات التى سيتم تنفيذها فى مجال المقاولات، وتشمل أعمالاً للبنية التحتية ومشروعاً للأنفاق وذلك بموجب الاتفاق مع «موريشيوس» على تخصيص منحة بقيمة 2 مليار دولار لهذه المشروعات، وقال إن شركات المقاولات المصرية ستستحوذ على حزمة قوية من المشروعات فى أفريقيا بنهاية 2020 المقبل، وذلك بعد تجهيز 45 شركة حالياً للعمل بأفريقيا، وبدء الشركات فى دراسة فرص المشروعات المستهدفة، متوقعاً أن تحقق الشركات عوائد استثمارية من العمل بالخارج تقارب 20 مليار دولار حتى 2020 المقبل، مضيفاً أن 9 شركات مقاولات مصرية بدأت حالياً فى دراسة تدشين مشروع ضخم للطرق بطول 1400 كم ربط بين مصر وليبيا وتشاد، ويجرى حالياً دراسة المشروع لتحديد حجم التكلفة المتوقعة، لافتاً إلى قيام الدولة ببحث تمويل المشروع من بنك التنمية الإسلامى وبنك التنمية الأفريقى لأهمية الطريق فى دعم زيادة التجارة البينية بين الدول.

وأكدت هلا صقر، العضو المنتدب للتجارى وفا بنك إيجيبت، أن التعاون مع اتحاد المقاولين المصرى يأتى فى إطار استراتيجية البنك الطامحة إلى مد جسور التعاون على المستوى الإقليمى لقارة أفريقيا، ودعم تصدير صناعة المقاولات المصرية لأفريقيا، كما يتماشى هذا التعاون مع اهتمام الدولة بضرورة التبادل التجارى والتعاون الأفريقى، خاصة بعد إعلان رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019، وأوضحت أن القارة الأفريقية بحاجة ماسة إلى تطوير بلدانها على مستوى كافة القطاعات التى تشمل البنية التحتية والإسكان ومشروعات الطاقة، لافتة إلى أن استراتيجية البنك تهدف إلى الترويج لصناعة المقاولات على المستوى الإقليمى من خلال تقديم محفظة كاملة من الخدمات البنكية والمالية لصالح شركات المقاولات، كما يعمل البنك على استفادة الشركات المحلية والإقليمية من خبرة المجموعة، خاصة فى مجال تمويل المشروعات والخدمات الاستشارية وتمويل العمليات التجارية الدولية وإدارة المخاطر، بجانب الاستفادة من الوجود القوى للمجموعة فى أفريقيا، وقالت إن البنك يوجد بداخل 14 دولة أفريقية، ويستهدف تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للعملاء من الشركات المصرية، موضحة أن البنك لم يحدد سقفاً ائتمانياً ثابتاً لدعم شركات المقاولات المصرية، وسيتم تقديم التمويلات والخدمات الاستشارية المتكاملة للشركات طبقاً لدراسة كل مشروع على حدة.

من جانبه قال تامر راغب، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية بالتجارى وفا بنك إيجيبت، إن حجم الأصول المجمعة للبنك يتعدى 50 مليار دولار، مضيفاً أن البنك يمتلك استراتيجية توسعية ويهدف من خلالها ليكون البوابة الرئيسية لأفريقيا، وبدأ فى هذا الاتجاه من خلال الاستحواذ على بنوك أخرى ليصبح «التجارى وفا بنك إيجيبت» حالياً أكبر بنك فى أفريقيا من ناحية الأصول، وأوضح أن البنك توسع فى الدول الأوروبية ولديه مركز تجارى فى فرنسا، كما يحقق البنك من خلال انتشاره ودعمه للمشروعات الكبرى تنمية حركة التجارة البينية والاستثمار بين أفريقيا وأوروبا، وعلى مستوى دول الخليج يمتلك البنك مركزاً للتمثيل فى دبى، مضيفاً أن البنك يعمل على تقديم كافة الخدمات البنكية لشركات المقاولات ويستهدف تحقيق أقصى استفادة من انتشاره بالدول الأفريقية، وذلك سواء بدعم هذه الشركات عبر التمويل أو من خلال تقديم الخدمات الاستشارية لها.

ويمتلك «التجارى وفا بنك إيجيبت» شبكة فروع واسعة تضم 57 فرعاً و71 جهاز صراف آلى موجوداً بمختلف المحافظات المصرية، ويعمل بالبنك فى مصر 1446 موظفاً، ويقع المقر الرئيسى للبنك فى دولة المغرب وتمتد أنشطته فى 25 دولة من خلال شبكة فروعه التى تصل لـ4393 فرعاً على مستوى الدول، ويعمل به ما يزيد على 20 ألف موظف، كما يقوم بإدارة محفظة تضم نحو 9.4 مليون عميل.

افتتحت شركة تسويق للمراكز التجارية «TSM» مشروعها الجديد «ويست إسكوير» فى بيفرلى هيلز بسوديك الشيخ زايد، الذى تتولى تسويقه وإدارته حصرياً لصالح المجموعة الاستثمارية المالكة والمطورة للمشروع، وقال محمد جلال، رئيس مجلس إدارة «TSM»، إن المشروع يضم مسطحات نحو 15 ألف متر مربع، تشمل عيادات طبية ومكاتب إدارية ومحالاً تجارية ومطاعم، بتكلفة استثمارية تتجاوز 300 مليون جنيه وتم تسويقه بنظامى البيع والإيجار، وأشار جلال إلى افتتتاح فرع كارفور ماركت فى المشروع الأسبوع الماضى، حيث يشغل مساحة 1000 متر مربع، وأوضح أن شركته توسعت فى المحافظات الرئيسية خلال 2013 وافتتحت مشروع المنصورة داون تاون بمدينة المنصورة، وأسيوط سيتى سنتر بأسيوط الجديدة، كما افتتحت 4 أفرع دولية فى أربيل فى كردستان وبالرياض فى المملكة السعودية وأبوظبى فى الإمارات وفى باريس بفرنسا.