كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 03:59 مساءً - غدًا.. كلية القانون بالجامعة البريطانية تنظم مسابقة "مونرو إي برايس" للمحاكم الصورية

بحضور سامح عاشور نقيب المحامين، وممثلين عن جامعة أكسفورد، ومكاتب الاستشارات القانونية الدولية تنظم كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، مسابقة "مونرو إي برايس" العالمية للمحاكم الصورية، غدًا الإثنين بمقر الجامعة في مدينة الشروق.

تقام الفاعلية، بحضور محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة، والدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون ، والمشرف العام على المسابقة ، وجمع مع علماء القانون والمفكرين.

ويشارك في حفل الافتتاح سامح عاشور نقيب المحامين ، رئيس اتحاد المحامين العرب ، والدكتور إسماعيل سليم ، مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، وماهر ميلاد اسكندر المدير التنفيذي ، والمؤسس لمكتب أندرسن تاكس أند ليجل للمحاماة، بالإضافة لمشاركة السيدة نيفينا كريفوكابيك ، ممثلا عن جامعة أكسفورد المنسق الدولي للمسابقة.

وقال الدكتور حسن عبد الحميد ، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية إن ( مونرو إي. برايس ) هي مسابقة دولية تحاكى في إطارها محكمة دولية لحقوق الانسان ، وتأسست عام 2008 ضمن برنامج القانون المقارن في الإعلام التابع لكلية القانون بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، وتهدف المسابقة لتحسين المستوى الفني لطلّاب القانون ، وتنمية مهاراتهم القانونية .

تجدر الإشارة أن كلية القانون بالجامعة البريطانية ، كانت قد فازت بالمركز الأول في هذه المسابقة العام الماضي ٢٠١٨ في بيروت.