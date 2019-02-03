كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 03:59 مساءً - سانشيز في التشكيلة الأساسية لمان يونايتد أمام ليستر سيتي

سولسكاير

أعلن النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن تشكيلة فريقه لمباراة الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ليستر سيتي، بملعب كينج باور ستاديوم.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: يونج، لينديلوف، بايلي، شو.

وسط الملعب: ماتيتش، هيريرا، بوجبا.

الهجوم: لينجارد، راشفورد، سانشيز.

بينما جاءت تشكيلة ليستر سيتي التي أعلنها المدرب كلود بويل كما يلي:

حراسة المرمى: شمايكل.

الدفاع: ريكاردو بيريرا، إيفانز، ماجواير، تشايلويل.

وسط الملعب: ميندي، إنديدي، بارنيس.

الهجوم: ماديسون، فاردي، جراي.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 45 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.