كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 03:59 مساءً - سبال يتعادل سلبيًا أمام تورينو بالدوري الإيطالي
سبال وتورينو
سيطر التعادل السلبي على المباراة التي جمعت سبال بضيفه تورينو اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.
ورفع تورينو رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، كما رفع سبال رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر.
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