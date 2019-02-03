كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 03:59 مساءً - بالفيديو ..إسبانيول يُجبر فياريال على التعادل في الدوري الاسباني

فياريال واسبانيول

فرط فريق فياريال في تقدمه بهدفين أمام ضيفه إسبانيول، واكتفى بالتعادل (2-2)، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وتقدم فياريال بهدفين حملا توقيع فيسنتي إيبورا، وسانتي كازورلا من ضربة جزاء، في الدقيقتين 37 و65.

ولكن إسبانيول استعاد توازنه ورد بهدفين عن طريق دانييل بونيرا، لاعب فياريال، بالخطأ في مرماه، وروبرتو روزاليس في الدقيقتين 75 و81.

ورفع فياريال رصيده إلى 19 نقطة، ليبقى في المركز التاسع عشر قبل الأخير، مقابل 25 نقطة لإسبانيول في المركز الرابع عشر.

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