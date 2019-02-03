كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 03:59 مساءً - شل مصر : مستمرون في التزامنا بدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030

البشاير

تشارك شل مصر في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (EGYPS) كراعي ماسي، حيث سيقام على مدار ثلاثة أيام ابتداءً من يوم 11 فبراير بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات (CIEC) تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وبحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري.

وقد صرح جاسر حنطر- رئيس مجلس إدارة شركات شل مصر- قائلاً: "نفخر بمشاركتنا في أكبر حدث للنفط والغاز في شمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي كما نحرص دوماً على الحفاظ على التعاون المستمر مع الحكومة المصرية والعمل جنباً إلى جنب مع القطاع العام لدعم رؤية الدولة وخارطة الطريق." وشدد حنطر على مساعي الشركة المستمرة لتحويل مصر إلى مركزاً إقليمياً للطاقة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر عام 2030.

تتضمن مشاركة "شل مصر" في الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيبس 2019" مشاركة متميزة للمهندس جاسر حنطر في لجنة المؤتمرات الاستراتيجية وذلك من خلال حلقة نقاشية يديرها عدد من صناع السياسات وأعضاء المؤسسات الدولية الذين سيشاركون رؤيتهم حول قطاع البترول في مصر والمنطقة.

تتضمن قائمة المتحدثين الرسميين باسم شركة شل خلال فاعليات المؤتمر والمعرض الدولي كل من:

"تيم دافنبورت"-المدير العام إدارة الصحة والسلامة والبيئة بمصر- وذلك في مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة،

عمرو علي- المدير العام لإدارة الأمن- حيث سيشارك بمؤتمر الأمن،

"ليلى الحارس"- المدير العام لقطاع التنمية والتطوير –بمؤتمر دور المرأة في مجال الطاقة.

كما ستقوم شل بعرض برامجها الخاصة بالاستثمار الاجتماعي خلال فترة المؤتمر والمعرض، والتي تشمل كلمن: برنامج شل انطلاقة، NXplorers، ومسابقة ماراثون شل البيئي، وتخيل المستقبل، بالإضافة إلى برنامج الأمل الذي تعتبر شل مصر الراعي الرئيسي له منذ تأسيسه في عام 2007. تركز برامج شل للاستثمار الاجتماعي على بناء وتأهيل قدرات الشباب المصريين وهو ما يدل على التزام الشركة بتمكين الشباب والمجتمعات المحلية.

والجدير بالذكر أن شل هي الراعي الماسي لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجيبس منذ عام 2017، وذلك انطلاقاً من هدف الشركة الرئيسي لدعم قطاع البترول الذي يلعب دوراً هاماً وحيوياً في انتعاش الاقتصاد المصري.

وقد حصلت الشركة خلال فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "ايجيبس 2018 على جائزة "أفضل شركة لعام 2018" حيث تم تكريم الشركة من قبل المهندس طارق الملا- وزير البترول والثروة المعدنية، وقد تم إدراج شركة شل ضمن القائمة النهائية للجائزة هذا العام لمجهوداتها البناءة والرائدة في القطاع.