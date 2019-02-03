كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 03:59 مساءً - السفارة الأمريكية بالقاهرة تجتذب "غرفة المؤلفين" الأمريكيين إلى مصر

البشاير

تعاونت السفارة الأمريكية خلال شهر يناير 2019 مع مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط (MEMI) ، ومشروع تطوير النص السينمائي وكتاب السيناريو"بيرث مارك سيناريو" لإجراء سلسلة من ورش العمل على مدار أسبوع كامل لكتّاب سيناريو الدراما التلفزيونية. وقد أتاحت ورش العمل الفرصة لكتاّب السيناريو المصريين للتفاعل المباشر مع كتاًب وخبراء السيناريو الأمريكيين من أجل تبادل الأفكار والتعرّف على منهجية "غرفة المؤلفين" المستخدمة على نطاق واسع في صناعة التلفزيون الأمريكية.

وتأتي هذه المبادرة كجزءٍ من دعم السفارة الأمريكية لصناعات الفنون الإبداعية في مصر وللجيل الصاعد من كتاب السيناريو المصريين الواعدين.

وقد انعقدت ورش العمل التي شارك فيها مجموعة منتقاه من المختصين المصريين من كتاب السيناريو والمنتجين بقيادة كتاب السيناريو الأمريكيين ديفيد ايزاك ( شيرز وماد مين) ولاري بالمجي ( ماش) و لاري اندريس (6 فين اندر و ألياس) و تيري كوب (ان كونتبنت و لو اند اوردر).

وفي تصريح لها، قالت دينا نصار مديرة برنامج مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط MEMI: "أتاحت هذه الورشة الفرصة أمام مؤلفي ومنتجي التلفزيون المصريين الناشئين والمحترفين لتطوير أدواتهم وبيعها في سوق التلفزيون العالمي". وتهدف المبادرة أيضًا إلى بناء روابط مهنية عميقة ودائمة بين مجتمعات الفنون الإبداعية في كلا البلدين.

مبادرة الإعلام في الشرق الأوسط (MEMI) هو برنامج تدعمه وزارة الخارجية الأمريكية بالتعاون مع كلية الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا. وتوفر المبادرة دورات تدريبية وتعاونًا إبداعياً بين التلفزيون والإعلام ومتخصصي التكنولوجيا الرقمية في الولايات المتحدة والشرق الأوسط. وتجتذب المبادرة المنتجين وكتاب السيناريو المصريين البارزين والصاعدين للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في ورش صناعة السيناريو، وحلقات التدريب المتقدمة بمشاركة أفضل صانعي برامج التليفزيون الأمريكيين، وللتدريب العملي في إنتاج برامج التليفزيون الأمريكية.

