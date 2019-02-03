كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 03:59 مساءً - جهاز المشروعات يمول المنافذ التسويقية المتنقلة بقيمة 160 مليون جنيه

أعلنت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن بدء تنفيذ مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة (المرحلة السادسة) والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الأهلي المصري، بإجمالي تمويل من الجهاز يصل إلي 160 مليون جنيه، بهدف تمويل 1000 سيارة لخدمات التسويق المتنقلة تتيح 3000 فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة، ويعمل المشروع على توزيع اللحوم المجمدة بأنواعها والسلع التموينية، والبقالة الجافة، وتحت اشراف وزارة التموين.

وصرحت نيفين جامع أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع في تمويل مشروعات الشباب، من خلال مشروعات كبري ومبادرات قومية تشارك فيها مختلف الجهات والوزارات المعنية؛ لتوفير فرص عمل ناجحة ومستمرة للشباب ، ولها مردود إقتصادي متميز خاصة في المناطق الاكثر احتياجا. مشيرة إلى أن المشروع يشكل منظومة من التعاون بين جميع الجهات الحكومية لتقديم كافة أنواع الدعم للشباب الحاصل على تلك السيارات.

وأوضحت أن تلك السيارات أختيرت طبقاً لمناقصة عامة من خلال كراسة شروط، ومواصفات فنية عالية، شارك في وضعها أساتذة متخصصين بكلية الهندسة قسم ميكانيكا سيارات للتأكد من صلاحية تلك السيارات للعمل في مختلف الأجواء والطرق.

و أشارت إلى أن تلك المرحلة هي الأكبر في مقدار التمويل وفرص العمل المتاحة حيث تم تنفيذ 5 مراحل سابقة بتمويل من الجهاز قدره 60 مليون جنيه، من خلالها تنفيذ 2415 مشروع (سيارة) موزعة على جميع محافظات الجمهورية، أتاحت 7245 فرصة عمل دائمة في مختلف الأنشطة التجارية ومنها توزيع البوتاجاز، اللحوم المجمدة، توزيع الخضر والفاكهة، توزيع المخبوزات، توزيع البقالة الجافة.

