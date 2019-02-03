كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 03:59 مساءً - "صنع فى واشنطن" يكشف عن 20 وثيقه لتفكيك الشرق الاوسط

كتبت: نسرين عبد الرحيم

استمر الكاتب الصحفى هانى عبد الله رئيس تحرير مجلة روزاليوسف على مدار 8 سنوات يبحث ويحلل الاوضاع بالشرق الاوسط من خلال مع ثائق ومستنندات تكشف حقيقة الاوضاع بما لايدع مجال للشك او التشكيك فقد صدر له عام 2011 كتاب "كعبة الجواسيس" والذى استطع من خلاله ان يكشف عن العديد من الوثائق السريه المتعلقه بتنظيم الاخوان الدولى وصدر الكتاب عن مركز الاهرام النشر بمؤسسة الاهرام

ومؤخرا صدر له عن مؤسسة "روزاليوسف" كتاب "صنع فى واشنطن ..داعش والانتفاضه العربيه والمخابرات الامريكيه" وهو يعد الاصدار الاول لسلسلة مكتبة روزاليوسف والذى يجيب من خلاله عن عدت أساله اهمها ما الذى حدث ومازال يحدث بالشرق الاوسط تحديدا منذ عام 2011 وكيف ومتى استخدمت واشنطن تيار الاسلام السياسى وعلاقة المخابرات العسكريه الامريكيه بتمكين داعش بالعراق والشام حيث يجيب الكتاب من خلال 20 وثيقه على كم كبير من التساؤلات الهامه

