كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 03:59 مساءً - إحمي عينك من الإصابة بالمياه البيضاء.. فى 5 خطوات

أحد أكثر أمراض العيون شيوعا بين كبار السن ما يعرف بالمياه البيضاء على العين، ويحدث فى جزء من العين وهو العدسة حيث تبدأ فى فقدان الرؤية تدريجيا.

كيف تحمى عينك من الإصابة بالمياه البيضاء.. فى 5خطوات

1- فحص العين بطريقة دورية خاصة لمريض السكر.

2- التوقف عن التدخين.

3- استخدام نظارات شمسية وطبية لها عدسات تحمى من الأشعة فوف البنفسيجية.

4- تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على مضادات الأكسدة.

5- الحفاظ على الوزن الصحي وتجنب السمنة.

وفقا لموقع " allaboutvision" فإن أكثر من نصف الأشخاص الذين تجاوزوا سن 65 عاماً قد يعانون من درجة معينة من المياه البيضاء على العين والتى تسمى علميا باسم إعتام عدسة العين ، ويمكن علاج الغالبية العظمى منهم بنجاح عن طريق الجراحة.

أسباب تكون المياه البيضاء على العين

قد يحدث إعتام عدسة العين في أي عمر ، ولكنه أكثر شيوعًا مع التقدم في العمر، ويعتبر تطورًا طبيعيًا لعدسة العين مع التقدم فىالعمر، ولكن يمكن أن تحدث أيضا بسبب عامل وراثى أو عيب خلقى أو صدمة للعين وأنواع معينة من الأدوية وعدوى العين والمزمنة أو المرتبطة بأمراض مثل مرض السكر.

تشمل أبرز أعراض الميا البيضاء تشوش الرؤية وعدم القدرة على الرؤية بوضوح، وحساسية العين ضد الضوء الشديد أو أشعة الشمس.