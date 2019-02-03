كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 03:59 مساءً - محاكمة الشرقيه للدخان في مجلس النواب

عقدت محاكمة للشركة الشرقية للدخان في مجلس النواب بسبب اهدارها للمال العام بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية لحماية علامتها التجارية من السجائر المهربة.

ووزع محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، علب سجائر كليوباترا على أعضاء البرلمان في حضور قيادات الشركة الشرقية للدخان، للمقارنة بين العبوات المنتجة محليًا والمقلدة والمهربة عبر المنافذ الجمركية.

وانتقد النائب، تساهل المسئولين الحكوميين في دخول هذه السجائر بالمخالفة للقانون، والإضرار بسمعة الشركة الشرقية للدخان التابعة لقطاع الأعمال العام، متهمًا مسئولي الشركة بإهدار المال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، بحضور عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهاني أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان، والمهندس فرج مراد، رئيس قطاعات التصدير بالشركة الشرقية للدخان.

وناقش الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن إهدار الشركة الشرقية للدخان للمال العام من خلال التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة تهريب وصناعة السجائر المقلدة وحماية العلامة التجارية لها وتحديدًا منتج كليوباترا، والوقوف على إستراتيجية طرح الشركة لحصة إضافية في البورصة.

وقال محمد فؤاد ردًا على سؤال زملائه عن مكان شراء هذه السجائر المقلدة: "اشترتها من الكشك اللي قدام مجلس النواب، وممكن حضرتك تشتريها كمان من شارع باب البحر في وسط القاهرة بأي كمية عايزينها".