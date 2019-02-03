كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 03:59 مساءً - الليلة.. "القاهرة اليوم" تحتفى بذكرى أم كلثوم

معتز عوض

تفتح الإعلامية بثينة توكل في الفقرة الأولى من برنامج القاهرة اليوم الذي يبث عبر فضائية اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف مرور ١٥ عاما على الفيسبوك " كيف بثينة، وأثره فى حياتنا ؟، مع الدكتور مدحت عبد الهادي استشاري العلاج النفسي والعلاقات الأسرية

وفي الجزء الثاني من الحلقة يحلل فقرة مبادرة حماية اطفال بلا ماوى مع جمال عنايت في الاستديو كلا من علاء عبد العاطي معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للرعاية الاجتماعية حازم المالح المتحدث االعالمي لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن."

كما يحتفى بذكرى ام كلثوم كل من الناقد الفني احمد سعد، الدين المطربة تقى على.

يذكر أن برنامج القاهرة اليوم من تقديم كلا من جمال عنايت وبثينة توكل وادوارد وإشراف فهيمة أحمد وإخراج محمد عاطف.