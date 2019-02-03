كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 03:59 مساءً - وزير التعليم لـ"الحصة الأولي": إنقاذ 5 ملايين طالب مصري من شبح البطالة

الإسكندرية نسرين عبد الرحيم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مداخلة تليفونية في الحلقة الأولى من البرنامج التليفزيوني "الحصة الأولي " للكاتب الصحفي محمد الصايم والذي يذاع على فضائية الحدث اليوم ، أن مصر منذ 3 سنوات وهي تسير على خطى ثابتة ومتقدمة في جود التعليم ، لافتا في مداخلته إلى أن مصر ظلت لأكثر من 10 سنوات في ذيل التصنيفات فيما يخص جودة التعليم الأساسي ، ولكن اليوم هناك قيادة سياسية تعي أهمية التعليم ودوره الحيوي في النهوض بالأمم والحضارات

وحول مرتبات المعلمين في مصر قال "شوقي إن مصر تقدر المعلمين كونهم يشاركون بشكل أساسي في النهوض بمصر في الوقت الراهن فمن المنطقي أن تكون مرتباتهم جيدة لكي يستطيعون تنفيذ مهمتهم الوطنية في النهوض بمصر خاصة في التعليم ، لافتا إلى أن خطة التعليم ليست خطة وزارة وحدها بل خطة دولة بالكامل ونجحت في إنقاذ 5 ملايين خريج من البطالة عبر السنوات الماضية كون التعليم المصري الآن بات قادر على تأهيل الخريج بالشكل المطلوب لسوق العمل وهذا في حد ذاته أكبر مكسب لمصر .

وتابع الوزير " إن مصر بدون جودة تعليم جيدة ، ستظل تعاني من أزمات اقتصادية ، مشددا في الوقت نفسه على أهمية التعليم في الخروج من معظم مشاكل مصر المتراكمة كون التعليم محور أساسي في الإقدام إلى الأمام

والجدير بالذكر أن الحلقة الأولي للبرنامج "الحصة الأولى " شارك بها 3 وزراء مصريين وهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .