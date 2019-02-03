كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 03:59 مساءً - ثلاثة أخبار هامة من المالية

قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر طلبت من بنك “جيه بي مورجان تشيس” الأمريكي، إدراجها في مؤشرات السندات بالأسواق الناشئة، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج عن الوزير، موضحًا أن استراتيجية مصر تهدف لخفض تكاليف الاقتراض “وجعل ديوننا أكثر جاذبية”، وأشار معيط إلى أن الانضمام إلى مؤشر جيه بي مورجان “سيكون له تأثير إيجابي يساعد على جذب المستثمرين إلى أدوات الدين المصرية” تبعًا لمعيط.

وفي سياق متصل، قال وزير المالية، إنه سيتم بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال العام الحالي 2019، والتي تهدف لإصلاح النظام الصحي الحالي، مضيفًا بأول اجتماعات مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي التي يترأسها، أن وزارة المالية ستساند بكل قوة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة وستتحمل أيضًا اشتراكات ومساهمات غير القادرين وأسرهم.

ونبقى مع وزارة المالية التي أعلنت توقيع 8 عقود مع ثماني شركات مصرية وعربية تمثل باكورة الطرح الأول للمشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات والذي ينفذ بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P، وذلك لإنشاء 24 مدرسة جديدة تضم (1000) فصل دراسي بتكلفة استثمارية 650 مليون جنيه، وبمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والغربية والشرقية والقليوبية والمنوفية.