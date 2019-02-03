كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 03:59 مساءً - مذيع يصف متصلة بقليلة الحياء بعد قولها: الله يسعدك



قام الإعلامي أحمد المالكي مقدم برنامج همثون على قناة دال الفضائية بمطالبة مخرج البرنامج بقطع اتصال عن سيدة قالت له الله يسعدك ويوفقك، معتبرا إن ماقالته غزل وقلة حياء وجرأة. وبرر المالكي ما قام به بالقول: “خشيت حقيقة ان يتطور هذا الاتصال لندخل فيما لا تحمد عقباه وهو خطأ اعتذر عنه واعتذر عن ردة الفعل القاسية للجميع ذكرا كان ام انثى يشاهد هذه الشاشة وللاخت المتصلة بشكل خاص”.

كانت هذه تفاصيل خبر مذيع يصف متصلة بقليلة الحياء بعد قولها: الله يسعدك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.