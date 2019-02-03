قدّم مصمم الأزياء الإيطالي فريديريكو كورادي مجموعته الأولى لدار "Rochas" ضمن فعاليات أسبوع الأزياء الرجالي في باريس لخريف وشتاء 2019 – 2020.
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وعكست المجموعة شخصية فناني باريس من رسامين ومؤرخين، وما كانوا يرتدون في الماضي، تجسد ذلك في قطع أحادية اللون، بعيدة كل البعد عن صراعات الأزياء الشبابية، وكأن مصممها أراد أن يذكر بالحياكة الراقية ببساطتها وفخامة أقمشتها.
وشكلت المعاطف والطويلة والسراويل عالية الخصر جزءً من المجموعة، أما الحقائب الشبابية والقبعات الشتوية فتناسقت مع السترات والكنزات كنوع من الإكسسوار، إضافة إلى الأحذية الجلدية اللامعة الراقية.
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كانت هذه تفاصيل خبر أوّل مجموعة أزياء رجالية لدار Rochas"" لخريف وشتاء 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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