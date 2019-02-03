ميشال كيغان تستعرض رشاقتها بـ"بطنها المشدود"

مع بداية العام الجديد، اتخذت ميشال كيغان، نجمة البرنامج التلفزيوني السابقة Coronation Street، قرارًا بأن تصبح أكثر صحة ونشاطًا.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن كيغان استعرضت نتيحة قرارها الخاص باللياقة البدنية، خلال استمتاعها بتناول وجبة عائلية في قرية هايل، في شيشاير، مع والدتها جاكي، يوم الجمعة.

وبدت كيغان، 31 عامًا، مثيرة؛ حيث كشفت عن جزء من عضلات بطنها وهي ترتدي بلوزة بيضاء قصيرة، مع بنطال واسع باللون الأبيض ومعطف طويل ب اللون البني، و حذاء رياضي باللون الأبيض.

وأكملت إطلالتها الساحرة بقلادة ذهبية وحقيبة من غوتشي باللون الأسود، وتركت شعرها الطويل منسدلاً خلفها تتخله موجات واسعة، ووضعت مكياجًا بسيطًا.

وفي هذه الأثناء، تألقت والدة ميشال، وهي ترتدي معطفًا رماديًا وبنطال ضيق أسود،

منقوش باللون الأصفر، وبلوزة باللونين الرمادي والأسود بنقشة مربعات.

وظهرت نجمة برنامج "Our Girl" في الآونة الأخيرة في برنامج "This Morning" لتتحدث عن روتينها للياقة البدنية، خلال السنة الجديدة، وقالت:"قرار العام الجديد هو أن أكون أكثر صحة ونشاطًا، لقد تمسكت بهذا القرار، لقد كنت في لوس انجليس لمدة ثلاثة أسابيع والطقس كان سيئًا للغاية، لذلك كل ما كنت أفعله هو الذهاب للدروس الرياضية، ولست متأكدة كم من الوقت.. سيستمر هذا القرار."

وأضافت أنها تمارس التمارين الرياضية 3 مرات في الأسبوع في المتوسط، ومن بين الرياضة التي تمارسها تسلق الجبال، وفي معرض حديثها عن ارتداء الملابس الرياضية، قالت:" تحتاج إلى ملابس مناسبة، أشعر بالراحة ثم أمارس التمارين التي تجعلني مرتاحة في صالة الألعاب الرياضية، وهذا ما يجعلني أذهب. كما أن الذهاب مع الأصدقاء يحفزني."

وتزوجت ميشيل نجم برنامج TOWIE السابق، مارك، 32 عاما، في عام 2015، ورغم شائعات انفصالهما وعودته إلى الولايات المتحدة بسبب ظروف وظيفته، فإن علاقة الزوجين قوية ويجتمعان كل 3 أسابيع.

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