في ذكرى رحيلها الـ43.. ما السر وراء ارتداء أم كلثوم للنظارة السوداء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هشام عواض:

تمر اليوم الذكرى الـ43 على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم التي ألهبت قلوب الناس وأطربت آذانهم، وتميزت كوكب الشرق أم كلثوم بإطلالاتها المميزة بمنديلها الوردي الممسكة به، ونظارتها السوداء، وتساءل الكثير عن سر ارتداءها للنظارة السوداء في معظم حفلاتها؟.

ويعود السبب في ارتداء الراحلة أم كلثوم النظارات السوداء دائما إلى أنها تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية Hyperthyroidism وسببه داء جريفيز و هو مرض مناعي ذاتي بحسب ماذكر موقع "syrian researches".

ويسبب هذا المرض إفراز أجسام ضدية تقوم بتحريض الدرق على زيادة الإفراز، وتؤدي بالتالي إلى ضخامة الغدة الدرقية.

ويلاحظ في داء جريفيز إصابة المريض بعلامة مميزة هي جحوظ العينين، مع الانزعاج من الأضواء الساطعة، وزيادة مفرزات العين، وتشوش الرؤية، وتهدل الأجفان، وألم في مقلة العين خصوصًا لدى تحريكها نحو الأعلى أو إلى الجانبين.

وكان قد نصح الأطباء كوكب الشرق بإجراء عملية لاستئصال جزء من الغدة الدرقية لكن المشكلة تكمن في موقعها الحساس بالقرب من الحبال الصوتية.

ولم تجري أم كلثوم العملية خوفًا على تأثيرها على صوتها، ولم تحصل على ضمانات مؤكدة من الأطباء بأن صوتها لن يتأثر في العملية، لذا آثرت أن تعاني من جحوظ العينين ومشاكل الغدة الدرقية على التضحية بصوتها و حبها للغناء.