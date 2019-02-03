أجدد أنواع جل الحواجب... النتيجة ستذهلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 فبراير 2019 03:02 مساءً - سواء كنت تمتلكين حواجب كثيفة أو خفيفة، فإن هناك بعض أنواع جل الحواجب التي ستحوّل مظهر حاجبيك بالكامل، إذ ستجعل رسمة الحواجب الخاصة بك مثالية لا تشوبها شائبة. وفي هذا المقال، اخترنا لك أجدد أنواع جل الحواجب، والنتيجة ستبهرك بلا شك.



Anastasia Beverly Hills

يتميز جل الحواجب هذا بفرشاة ثنائية الجوانب ذات مفعول مذهل، حيث يعد الجانب الأطول منها مثالياً لملء الجزء العريض من الحاجبين، بينما يعمل الجانب الأقصر لملء الجزء الأخير والرفيع من الحاجبين، فيعطي الحاجبين مظهراً ممتلئاً بشكل طبيعي.



Glossier Boy Brow

يحتوي Glossier Boy Brow في تركيبته على شمع النحل وشمع الكرنوبا الذي يعمل على تثبيت شعيرات الحاجبين في مكانها من دون الشعور بأي ثقل أو إزعاج. كما يتميز بفرشاته الصغيرة التي تسهل عليك تطبيق الجل، والنتيجة النهائية مثالية بالتأكيد.



Milk Makeup Kush Fiber Brow Gel

يعد زيت بذور القنب العنصر الرئيسي في مستحضر Milk Makeup Kush Fiber Brow Gel، وهذا سيمنح الحواجب المرتفعة مظهراً مثالياً، كما أن فرشاته المتعددة المهام ستضيف إلى حاجبيك حجماً وصلابة، إضافة الى أنها ستمنحها لمعاناً طبيعياً.



Hourglass Arch Brow Volumizing Fiber Gel

إن كنت ترغبين في تجربة صيحات الحواجب الغريبة التي تشاهدينها عبر إنستقرام، فلا تترددي في تجربة جل الحواجب Hourglass Arch Brow Volumizing Fiber، فهو سيعطيك نتيجة مرضية جداً. ويتميز جل الحواجب هذا بفرشاة ذات طرفين مختلفين لناحية الطول والعرض، وهي مثالية للحواجب السميكة والرفيعة على حد سواء.



Benefit Cosmetics Gimme Brow+ Volumizing Eyebrow Gel

إن جل الحواجب هذا مثالي للحواجب الخفيفة، حيث يعمل على تكثيفها وتثبيتها بطريقة طبيعية، مما يمنحك حواجب عريضة وممتلئة حتى بعد غسلها أو تعريضها للماء، بعيداً عن المبالغة.

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