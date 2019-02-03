هيا عبدالسلام : نجمة أمام المرآة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 فبراير 2019 03:02 مساءً - هي فنانة تؤدي جميع الأدوار على مختلف أنواعها بالقدرة والجاذبية نفسيهما، وذلك لأنها تملك حضوراً قوياً وقدرة على التأثير في قلوب الناس. لديها جميع صفات النجمة الأولى من ناحية القبول على الشاشة وخفة دمها ووجهها الجميل، وأناقتها.



كيف تحافظين على نضارة وإشراقة بشرتك؟

بالتنظيف اليومي والترطيب وكريمات الحماية، خصوصاً نحن نعيش في جو حار وشمس تكاد تكون حارقة. فيجب الاهتمام وشرب المياه وترطيب البشرة.

ما هو الروتين التجميلي الذي تتبعينه يومياً؟

غسول الوجه ومقشر البشرة والتونيك.



عطرك المفضل الذي لا يفارقك؟

Chanel n5

نصيحتك لكل شابة للحفاظ على جمالها ومظهرها؟

أن تهتم بجمال بشرتها بدل المبالغة باستخدام مواد التجميل. فإذا كانت البشرة صحية، ستستغني عن تغطيتها بهذه المواد.



هل أجريتِ أي عملية جراحية تجميلية؟

أبداً «أقولها وكلي ثقة» لن أُجري أياً منها، ربي خلقني بهذه الصورة، بهذه الملامح ولن أتخلّى عنها لأصبح شبيهة بفلانة، ويقولون عني هيا عبد السلام أصبحت بأنف أو بملامح امرأة أخرى.

من هي المرأة التي ترينها في منتهى الجمال؟

التي تثق في نفسها وما أعطاها ربنا من عقل، هي بعيني أجمل الجميلات.



من هي النجمة التي تعتقدين أنها شوهت جمالها من كثرة العمليات؟

هنالك كثيرات ولا أريد أن أذكر أسماء.

علاقتك بالموضة؟ وما هي التصاميم التي تجذبك؟

أتبع الموضة لكنني أحافظ على ستايلي الكلاسيكي

ولا تستهويني «الصرعات» أبداً. كذلك أختار القطع التي لا تتغير مع مرور الزمن.



ما القطع التي لا تتخلين عنها في خزانتك؟

الجينز لا أستغني عنه مطلقاً.

ماذا تفعلين بـ أزيائك القديمة أو التي ارتديتها السنة الماضية؟

أنا أحافظ على ملابسي الخاصة ولكن بعض القطع التي ألبسها وخصوصاً في أدواري أتبرع بها وهي عادة ما تكون ملبوسة فقط للتصوير.

صالون CHEYA Beauty Salon ستايلست Fatma K موقع التصوير - شويخ ماركت

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