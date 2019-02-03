لون المناكير الأسود اعتمدي معه هذه الرسومات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 فبراير 2019 03:02 مساءً - المناكير باللون الأسود من الدرجة الأساسية أصبحت تميل إليها غالبية الصبايا هذه الفترة، فهو يضفي مظهرا أنيقا وأنثويا خاصة إن كانت بشرتك فاتحة أو خمرية، ولكي تحصلي على إطلالة خاطفة، لم لا تجربين المناكير الأسود مع بعض الرسومات الجذابة.



يمكنك اعتماد المناكير مع الرسومات المستوحاة من خامة الدانتيل الناعمة، وعادة ستحتاجين إلى ورق شفاف مفرغ بهذه الرسومات، لكي تحصلي على هذه الرسمة الانيقة.



في الشتاء عادة ما يفضل اعتماد الألوان المطفية، ولن نستثني منه الأسود، مع أطراف لامعة مستوحاة من المناكير الفرينش، أو أطراف شفافة بيضاء للمسة أكثر جرأة.



الأسود كما يقولون ملك الالوان، لهذا قد يناسبه أي درجات أخرى تدمجينها معه، كقصاصات الأوراق اللامعة الملونة للمسة كلها بهجة، تناسبك خاصة بأجواء الفساتين والمكياج الصارخ.



أظافرك اللوزية، سيناسبها أكثر المناكير اللامع، خاصة مع أشكال القلوب والخطوط الشفافة تجعل يديك تبدوان أنحف وأطول، خاصة إن كانتا ممتلئتين.



الخطوط البوهيمية أو الهندسية مازالت دارجة بعالم رسومات المناكير، إذا قررت اعتمادها مع المناكير الأسود، استخدمي أحد الخطوط الملونة، لاسيما بدرجات النيون، لتبدو ساطعة وجذابة أكثر.



أما إذا كنت تميلين أكثر للورود، فاختاري هذه الرسمة مع الورود الروز الأرجوانية، للمسة مخملية ناعمة، ستناسبك طوال اليوم.





اعتمديه بهذه الرسومات المختلفة.

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