ملابس الدانتيل اعتمديها لإطلالات أنثوية حالمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 فبراير 2019 03:02 مساءً - موسم تلو الآخر، يظهر قماش الدانتيل في مجموعات الأزياء الجاهزة والراقية التي تقدّمها الدور العالمية.

من نيويورك إلى لندن، مروراً بميلانو ووصولاً إلى باريس، يجول قماش الدانتيل على أهم العروض ليزيّن قطعاً تضفي أنوثة ورقة على إطلالاتك.

في الغالب يسيطر قماش الدانتيل باللون الأبيض والعاجي على مجموعات الصيف، فيما نجد ملابس الشتاء مزينة بالدانتيل الأسود والأحمر... ولكن من يكترث بقواعد الفصول عندما تضع الموضة قواعدها الخاصة؟!



مهما كان اللون المختار أو شكل التخريمات، يبقى لـ قماش الدانتيل مكانته الأول في تعزيز فخامة الإطلالات خاصة في السهرات والمناسبات الفاخرة.



اكسسوارات الدانتيل



The Best Part.. Accessories!



لم يكتف المصممون بإدخال قماش الدانتيل على الملابس، بل استخدموه في صناعة الإكسسوارات من حقائب وأوشحة وأحذية، حتى أن البعض أدخله إلى الأقراط والعقود والأساور..



اختاري إكسسوارات الدانتيل بأسلوب ذكي، يزيد من أناقة إطلالتك ويبعدك في الوقت نفسه عن الوقوع في فخ الإطلالات الصاخبة والمتكلّفة.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت ترتدين فستاناً مصنوعاً بالكامل من قماش الدانتيل، تجنبي اختيار إكسسوارات من هذا القماش كي لا تبدي كالدمية.

بل أدخلي قماشاً آخر يناسب الدانتيل مثل قماش الساتان أو المخمل.



في المقابل، بإمكانك أن تدخلي الدانتيل إلى إطلالتك فقط من خلال الإكسسوارات، مع أزياء كاجوال أو كلاسيكية، شرط أن تحسني انتقاء التصميم المناسب لأزيائك.



نجمات الدانتيل



Celebrities In Lace



يتصدّر قماش الدانتيل خيارات السيدات في سهراتهن، وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى النجمات العالميات اللواتي يعنون إطلالاتهن على السجادة الحمراء بفساتين الدانتيل الساحرة والتي يخترنها بألوان جريئة ولافتة.