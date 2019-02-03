إطلالات تشارليز ثيرون دروس في الأناقة لمختلف النساء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 فبراير 2019 03:02 مساءً - تشارليز ثيرون Charlize Theron لا تُصنف كواحدة من أكثر النجمات شهرة في العالم فحسب، بل أيضًا كواحدة من أجمل النساء ومن أكثرهنّ أناقة، وهذا ما جعلها تتميز كأيقونة من أيقونات الموضة، وفي أن تصبح ملهمة ووجهًا إعلانيًّا بالنسبة للكثير من دور الأزياء العالمية، وبالتالي فإنّ اطلالاتها في مختلف المناسبات بدت وكأنها دروس في الأناقة، تناسب الكثيرات من النساء من مختلف الأعمار ومختلف الأذواق أيضًا، وإليكِ بعض الأمثلة.



تنسيق عصري في التنورة الجلد اعتمدته تشارليزر ثيرون:



اعتمدت تشارليز ثيرون Charlize Theron تنسيقًا عصريًّا مميزًا في إحدى المناسبات، اختارت فيه تنورة ميدي من الجلد باللون الأسود، نسقت معها قميصًا أبيض ناعمًا مزينًا بالكشكش، وجاكيت بليزر مزين بنقشة الكارو باللون الأحمر، وجزمة عالية أنيقة باللون الأسود، وأكملت اللوك بمجوهرات ناعمة.





فستان ميدي أسود خيار تشارليز ثيرون:



شاهدنا تشارليز ثيرون Charlize Theron وقد تألقت في فستان ميدي مميز من “ديور” Dior بقصة مكشوفة الأكتاف، وطوله يصل أسفل حد الركبة، مزين عند الرقبة بحبات ناعمة من الترتر، أضفت عليه لمسات من الفخامة، وقد أكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ من “كريستيان لوبوتان” Christian Louboutin وشنطة يد صغيرة باللون الأسود.





تشارليز ثيرون تتألق في البدلة السوداء:



اختارت تشارليز ثيرون Charlize Theron اطلالة لافتة وعصرية في البدلة الرسمية باللون الأسود التي اختارتها من دار “ديور” Dior وقد نسقت معها قميصًا أبيض، وحذاءً أسود بكعب عالٍ رسمي، وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية فاخرة زادت اللوك تألقًا.





فستان باللون الفضي الميتالك من جيفنشي:



في أحدث اطلالات تشارليز ثيرون Charlize Theron شاهدناها في فستان بتصميم لافت اختارته من دار “جيفنشي” Givenchy بقصة الكتف الواحد، ومصنوع من قماش الميتالك اللامع باللون الفضي المتدرج، وقد اختارت معه مجموعة من المجوهرات ذات التصاميم العصرية.





اطلالات تشارليز ثيرون دروس في الأناقة لمختلف النساء، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ والتي تناسب ذوقكِ.

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