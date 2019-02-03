من أسبوع الموضة في باريس: أزياء محتشمة تناسب المحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 فبراير 2019 03:02 مساءً - أبدعت كثير من دور الأزياء العالمية خلال أسبوع الموضة الباريسي بتقديم أفضل ما لديها من أزياء راقية لمجموعة هوت كوتيور ربيع وصيف 2019، ولأن الموضة لا تستثني أحدًا، جمعنا لك التصاميم المحتشمة تليق بـ الصبية المحجبة لتختاري منها إطلالات كلاسيكية تناسبك.

بـ فستان أسود بسيط اعتمدت دور أزياء Dior ديور على خامة خفيفة وراقية، مع تصميم أقرب إلى الـ Warp وفيونكة كبيرة بشكل مائل، نسقيها مع الكعب العالي بنفس اللون أو الأحمر، وكلتش ملون أو أسود لامع يزيدك جاذبية.

بالألوان المستوحاة من أعماق البحار، لفتنا الفستان الأزرق الملكي من زهير مراد Zuhair Murad، يناسب المحجبات مع أكمامه الطويلة. ما عليك سوى إغلاق فتحة الصدر الكبيرة، وتنسقيه معه كلتش بسيط. يصلح لحضور المناسبات والحفلات الكبيرة.

وبلمسة المخمل الجذابة مع التطاريز المميزة من دار إيلي صعب، أعجبنا هذا الجمبسوت الكريمي، خاصة مع الكارديغان الكلاسيكي الطويل الذي يناسب كل الصبايا، ويزيدك ثقة بنفسك، لإطلالة مترفة لا تخلو من البساطة.

أما إن كنت تحبين الألوان الزاهية أكثر، فدار Ralph & Russo رالف آند روسو قد استوحت مجموعتها هذا الموسم من المكسيك مع البدل الراقصة والألوان الفاقعة للتايورات والبدل الكلاسيكية، كهذا التصميم المحتشم بالبدلة البينك مع تطريزات الأحجار الفيروزية، لإطلالة مختلفة قليلًا عن الفساتين.

الفساتين الملونة باللمسات المبهجة، كالتصميم المعرق بالورود من Ralph & Russo رالف آند روسو، وتنسيقه المميز مع بوت رجل البقر الذي اعتمدته الدار مع كثير من الفساتين، يمكنك اعتماده بالطريقة ذاتها، خاصة أن الفستان قد لا يكون بالطول المناسب لبعض الصبايا المحجبات.

أخبرينا أي من الموديلات المحتشمة أعجبتك بأسبوع الموضة الباريسي؟.

فساتين محجبات شتوية على طريقة مدونات الموضة

فساتين قصيرة مستوحاة من إطلالات سيلينا غوميز

فساتين زرقاء من مجموعة زهير مراد للأزياء الراقية لربيع 2019