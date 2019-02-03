عبايات بتطاريز ذهبية خاطفة للأنظار.. اعتمديها!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 3 فبراير 2019 03:02 مساءً - العبايات المطرزة بشكل عام، أصبحت محط جذب للكثير من الصبايا، ولم يعد ارتداؤها مرتبطًا بالليل فقط، فهناك الكثير من الموديلات التي تصلح لكل أوقاتكِ النهارية والمسائية، وأشهرها العبايات بتطاريز ذهبية، هذا اللون الذي يلائم ألوان بشرة غالبية الفتيات، كما يسهل معه تنسيق باقي القطع مع عبايتِك..

لذلك جمعنا لكِ في "الخليج 365.نت" أشهر موديلات عبايات مطرزة ذهبية خاطفة للأنظار من أشهر ماركات تصميم العبايات.

العباية الفراشة مع الأكمام الواسعة من أنجلين Angelline، سوف تناسب كل أجسام الصبايا، وتطاريز الورود بالخيوط الذهبية على الصدر، مع الخيط السريالي على أطراف العباية ككل، منحها لمسة شبابية، تمنحكِ سنًّا أصغر، نسقيها مع كعب عالٍ ذهبي، وطرحة سوداء، أما الشنطة فيمكن أن تكون من الحجم المتوسط أو الصغير من شانيل Chanel مثلًا.

إن كنتِ تحبين العبايات السوداء مع تطاريز ملونة أخرى، فهذا التصميم سيعجبكِ بالتأكيد من عبايات غمرة Gamra Abayas، مع التطريزات الذهبية والزرقاء والبينك على الأكمام، نسقيها مع طرحة سوداء حتى لا تبدي مبهرجة، واختاري شنطة بأحد هذه الألوان لاسيما اللون الذهبي، لتكوني خاطفة للأنظار، وحذاء الميول Mule المبطّن بالفرو سيكون أنيقًا بالشتاء.

لفتنا كذلك العباية القفطان من Abayat Guin عبايات جون، مع التطاريز الذهبية ذات الشكل العربي، وحزام مطرز يضيف لكِ رشاقة وفخامة، بينما جاءت الأكمام الواسعة من خامة الفيلفت لكي ترتديها بالشتاء بكل ثقة، نسقيها مع حجاب أسود وشنطة سوادء، بينما الشوز يمكن أن يكون باللون الذهبي أو الأوف وايت.

هذه الخامة اللامعة بعباية R Boutique، ناسبها كثيرًا الخيوط الذهبية العريضة بالتصميم، تناسبكِ نهارًا وليلًا، والمميز بها أنها لن تحتاج منكِ الكثير من التنسيق، فالخامة مع اللون اللامع سيجعلكِ تميلين أكثر إلى اللون الأسود والجينز، لكي تبدي أكثر بساطة.

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