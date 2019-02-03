كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - بعد اعتراض الأزهر.. تغيير اسم مسلسل رانيا يوسف وغادة عادل

استجابت شركة "تي فيجن" لمالكها طارق الجنايني لاعتراض مؤسسة الأزهر الشريف على اسم أحدث أعمالها الإنتاجية "ملايكة إبليس".

كانت شركة "تي فيجن" استقرت مع صناع مسلسل "ملايكة إبليس" على هذا الاسم، ولكن بعدما أبلغت مؤسسة الأزهر اعتراضها، تم تغيير الاسم إلى "وبينا ميعاد"، حسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

"وبينا ميعاد" من بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي وسلوى خطاب وكريم قاسم ومحمد جمعة وخالد أنور وأسماء جلال ومحمود الليثي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وتم البدء في تصويره منذ أيام في منطقة مصر الجديدة.

من ناحية أخرى، يُعرض لغادة عادل حاليا في دور السينما فيلم "نادي الرجال السري"، ويشاركها البطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد ونسرين طافش ومن تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوي>

بينما يُعرض لأحمد داود فيلم "122" ويشاركه البطولة أمينة خليل وأحمد الفيشاوي وطارق لطفي ومحمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر اليسري.