كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - مفاجأة.. ديانا كرزون مذيعة في قناة "الجزيرة"

أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون السبت، انضمامها إلى أسرة قناة الجزيرة كمذيعة.

وقالت كرزون في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لبرنامج الجزيرة هذا الصباح على فيس بوك، إنه ستطل على جمهورها على قناة الجزيرة للمرة الأولى كمذيعة بعد عملها 16 عامًا فنانة ومطربة.

وتزامن إعلان كرزون عن عملها الجديد، مع تصريحات تلفزيونية، كشفت فيها عن تلقيها عروض زواج كثيرة من شخصيات مهمة، ولكن، كانت جميعها بالسر أو "عرفي"، مشيرة إلى أنها رفضت جميع هذه العروض لأنها لا تقبل بهذه النوعية من الزواج.

وقالت كرزون، إن "زواجات المصلحة وزواج سفر، وشو معه فلوس ووين ساكن، وإذا أنا شخصية عامة وهو شخصية عامة شو ممكن نعمل شغل مع بعض ونجيب دخل أكبر.. الزواجات اللي على الموضة هادي.. مش بيكون في علاقة حقيقية، يمكن يكون في حب متبادل ويكون في كل شي أنا حكيته".

وتابعت: "ولكن الأغلبية اللي بشوفها أو الهبة الجديدة الكابل المشهورين يتزوجون عشان الشو.. أو واحدة مشهورة تتزوج وممنوع زوجها يظهر عشان الشو أيضًا.. ونسبة الانفصال كبيرة جدًا في هذه الحالات".

وأوضحت ديانا: "أنا ما بدي أتزوج عشان أطلق مع إنه صحيتلي كتير فرص زواج من أشخاص مهمين جدًا في السر، وعرضوا علي مسيار وعرفي، فرفضت لأني مش مضطرة أتزوج بهذه الطريقة.. وأنا إيش ناقصني عشان ما أتزوج علنًا.. إذا من هلا ما احترمت اسمي كفنانة ووضعي وإنك بتحبني ومستحي تقول قدام الناس، أنا كمان بستحي فيك قدام الناس.. أنت لازم تكون فخور إني حبيبتك".