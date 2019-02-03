كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - رجيم التمر واللبن لخسارة 5 كيلو أسبوعيًّا

من المعروف أن التمر يحتوي على عناصر غذائيَّة بالجملة، ولا سيَّما الألياف، حيث أنَّ 5 ثمرات من التمر تحتوي على 3.3 جرامًا من الألياف، بالإضافة إلى أن الحليب يزخربالبروتينات، والفيتامينات "أ" و"ب" والمعادن والأملاح، وخصوصًا الكالسيوم والزنك والفسفور، كما يساعد في عمليَّة الهضم وتخسيس الوزن.

ويقوم هذا الرجيم، كما يدلُّ اسمه، على مكوِّنين أساسيين، هما: اللبن والتمر في الوجبات الرئيسة وتلك الخفيفة، وبكمٍّ يُوازي 21 ثمرة من التمر يوميًّا، فضلًا عن ثلاثة أكواب من اللبن.

ويمكن اتباع هذا الرجيم لأسبوع، شريطة شرب من ليترين إلى ثلاثة ليترات من الماء يوميًّا، بغية الوصول إلى الوزن المطلوب.

رجيم التمر واللبن لخسارة 5 كيلو أسبوعيًّا وطرق تطبيقه:

• الفطور: 5 حبَّات من التمر (أو الرطب)، مصحوبة بثلثي الكوب من اللبن.

• الوجبة الخفيفة: 3 حبَّات من التمر، مصحوبة بثلثي الكوب من اللبن.

• الغداء: 5 حبَّات من التمر، مصحوبة بثلثي الكوب من اللبن.

• وجبة خفيفة: 3 حبَّات من التمر، مصحوبة بثلثي الكوب من اللبن.

• العشاء: 5 حبَّات من التمر، مصحوبة بثلثي الكوب من اللبن.

محتوى التمر من السعرات

تحتوي حبَّة من التمر منزوعة النواة على 20 سعرة حرارية، وبالمُقابل يحتوي الرطب على سعرات حرارية أقل، ففي مائة جرام من الرطب 60 سعرة حرارية.