كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - شاهد - ريتشل بيلسون تتذكر أيام الدراسة مع رامي مالك

اكتسب الأمريكي من أصل مصري، رامي مالك، شعبية كبيرة في هوليوود بعد ترشحه لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody.

وقررت بطلة مسلسل O.C، ريتشل بيلسون، أن تشارك متابعيها عبر Instagram صورة تجمعها مع رامي مالك، في فترة المراهقة. حيث تخرج الاثنان وكريستين دانست من مدرسة نوتردام في لوس أنجلوس.

وكتبت تعليقا: "من أين حصلت على تلك السلسة الذهبية؟"