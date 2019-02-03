كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - القضاء الإداري ينصر رئيس الزمالك على الأعلى للإعلام

الزمالك

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، قبول الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الأعلى للإعلام بمنعه من الظهور في وسائل الأعلام .

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد قرر منع ظهور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية.

ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الأمين العام والجهات المختصة بتنفيذ قرار منع ظهور مرتضى منصور من تاريخ صدور القرار في 30 سبتمبر الماضي.

وأضاف المجلس في قراره أن ذلك جاء بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى، والشكويين الواردتين إلى المجلس رقمي 317- 333/ 2018.

ولفت القرار إلى أن ذلك جاء بعد توصية لجنة ضبط الأداء الرياضي بشأن ما عرض في برنامج مساء بيراميدز على قناة بيراميدز الفضائية بتاريخ 12 سبتمبر 2018 و 27 سبتمبر 2018 وما تضمنه من إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير والقيم والأخلاق الاجتماعية باستضافة أحد المسؤولين الرياضيين والسماح له بالتلفظ بعبارات مرسلة تسيء لآخرين وللجمهور، وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي والأعراف المكتوبة "الأكواد" والمعايير والضوابط الإعلامية، وموافقة المجلس الأعلى للإعلام بالتمرير، وحفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأن رموز الرياضة المصرية.