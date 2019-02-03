كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - كفيتوفا تشارك في بطولة دبي الدولية للتنس

بيترا كفيتوفا

أكدت نجمة التنس التشيكية بيترا كفيتوفا، المصنفة الثانية عالميًا، مشاركتها في بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 17 فبراير/شباط الحالي إلى 2 مارس/آذار المقبل.

وتتطلع بطلة تنس دبي 2013، إلى إحراز لقبها الثاني في الحدث، على ضوء انطلاقتها القوية مطلع الموسم الحالي، الذي شهد تتويجها ببطولة سيدني للمرة الثانية، بعد فوزها الأول في 2015، ووصولها إلى نهائي أستراليا المفتوحة، لتقترب كثيرًا من التربع على قمة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها.

ورغم إخفاقها في إضافة لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، بطلة ويمبلدون مرتين، إلا أنها خطفت قلوب الملايين من عشاق التنس حول العالم، عندما تابعوا تقبلها للهزيمة في ملبورن بصدر رحب عبر شاشات التلفزيون.

ولم تحل خيبة أملها من الخسارة أمام نعومي أوساكا في نهائي أستراليا دون التأمل بها لاحقًا، وهذا ما كشفت عنه لمتابيعيها عبر فيسبوك، وكتبت: "حسنًا أستطيع التأمل بما حصل خلال اليومين الأخيرين في بطولة أستراليا المفتوحة، كان أول نهائي لي في بطولات جراند سلام منذ فترة، لكن بالتأكيد الأمر يستحق الانتظار".

وأضافت: "تعلمت ألا أستسلم، وأعمل بجد، وأكون أفضل مهنيًا وشخصيًا، وسأمضي قدمًا في ذلك، وصحيح أني خسرت في النهائي، غير أنها أكثر خسارة مشرفة تعرضت لها في أي نهائي، وأعتقد أني حققت الانتصار قبل عامين عندما عدت إلى ملاعب التنس مجددًا، لدرجة أني لم أكن أتصور وجودي في هذا النهائي أبدًا".

وكانت كفيتوفا، تشير في حديثها إلى الحادثة الأليمة التي ألمت بها في 2016، عندما تعرضت لهجوم بالسلاح الأبيض من قبل أحدهم، ما سبب لها إصابات بالغة في يدها اليسرى التي تلعب بها، خلال محاولتها الدفاع عن نفسها، الأمر الذي هدد مسيرتها في عالم التنس.

وخضعت بعد ذلك لأشهر من العلاج والتعافي قبل أن تستأنف مشوارها في منتصف 2017، لتتوج مباشرة تقريباً ببطولة بيرمنجهام.

ونجحت كفيتوفا في موسم 2018 بإحراز ألقاب 5 بطولات، للمرة الأولى منذ 2011، واحتفظت بلقب بطولة بيرمنجهام، وتوجت ببطولات سانت بطرسبيرج، والدوحة، وبراج، ومدريد، لتعود بقوة إلى قمة اللعبة.

وقالت كفيتوفا في ملبورن: "كان الأمر رائعًا بالنسبة لي، وأعتقد أني مازلت غير مدركة بأني خضت النهائي، إذ عانيت من أمور كثيرة لم تكن جيدة، ولم يخطر ببالي بأني سأتمكن من الإمساك بالمضرب مجددًا، وها أنا أمسك به اليوم، وهذا جيد، أردت أن أعود إلى أعلى مستوى وصلت إليه من قبل".

وأضاف: "أدرك صعوبة ذلك بسبب يدي، التي لم تتعاف 100% ولن تتعافى، إلا أني أحاول الاستفادة القصوى من أدنى شيء، ولكن أشعر بارتياح لأني أقدم عروضًا طيبة في التنس".

وأشاد كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، بأداء كفيتوفا وعودتها إلى قمة اللعبة، مؤكدًا أن نجاحها في تحقيق ذلك يعكس روحًا قتالية وتصميمًا واضحًا خلال مسيرتها، وبأنها ستكون منافسة قوية على لقب دبي.

من جانبه، قال صلاح تهلك، مدير البطولة: "تحظى بيترا كفيتوفا بمحبة واحترام جماهير التنس في العالم، ليس لأنها بطلة كبيرة فحسب، بل لأن لعبها نظيف، ومنفتحة وودودة مع جمهورها، وهذا ساهم في حصولها على جائزة كارين كرانتشيك للروح الرياضية من الرابطة الدولية لمحترفات التنس".

وأضاف: "للسنة السادسة على التوالي، وهو شرف يمنح للاعبة التي تتحلى بأخلاق عالية وتلتزم بقوانين اللعب النظيف، وتظهر احترامًا للآخرين، وتتصرف بلطف داخل الملعب وخارجه".

ومن المحتمل أن تواجه كفيتوفا أوساكا مجددًا في دبي، ضمن قائمة تضم 8 من المصنفات العشر الأوائل في العالم، بمن فيهن ثلاثة من الفائزات ببطولات جراند سلام في 2018، وهن كارولين فوزنياكي، وسيمونا هاليب، وأنجليك كيربر، إضافة إلى إلينا سفيتولينا، حاملة لقب دبي مرتين، وكارولينا بليشكوفا، الفائزة ببطولة بريسبن 2019، التي بلغت نصف نهائي أستراليا المفتوحة، وبطلتي جراند سلام السابقتين، جاربين موجوروزا وايلينا أوستابينكو.