كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - الشوربجى يفوز ببطولة موتور سيتي المفتوحة للإسكواش

محمد الشوربجي

فاز نجم الإسكواش المصري محمد الشوربجي صباح اليوم /الأحد/ ببطولة (موتور سيتي) المفتوحة للإسكواش التي استضافتها مدينة (ديترويت) الأمريكية. جاء فوز محمد الشوربجي (المصنف الأول) بعد تغلبه في المباراة النهائية على اللاعب البيروفي دييجو الياس المصنف الرابع بثلاثة أشواط لشوطين. وكانت نتيجة الأشواط: 5-11، 11-6، 11-3، 4-11، 11-8 فى مباراة استغرقت 63 دقيقة. وتبادل اللاعبان الفوز بالأشواط حتى تم اللجوء للشوط الخامس بعد تعادلهما بشوطين لكل منهما ونجح الشوربجى في الفوز بالشوط الحاسم واقتناص اللقب.

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