كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - لحظة تسجيل أكبر ثمرة أفوكادو في العالم.. فيديو
أفوكادو
يعمل محققو موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية على اكتشاف ما إذا كانت ثمرة أفوكادو التي تم اكتشافها في هاواي هي الأثقل في العالم، إذ يتجاوز وزنها 6 باوندات (نحو 2.7 كيلوغرام).
ويتفوق هذا الرقم على الثمرة المسجلة حالياً لحبة أفوكادو وتصل إلى 5.6 باوند.
ويقول السكان المحليون بالولاية إن المزارع الذي وجد هذه الثمرة كان ينتج الكثير مثلها لسنوات، بحسب شبكة «سي إن إن».
وقال المزارع كينجي فوكوميتسو: «إننا نقوم بقطفها ونتناولها فقط. لم نفكر في هذا الأمر كثيراً، ولا أعرف لماذا هذه الثمرة كبيرة الحجم؟!».
وبحسب التقرير، فإن الثمرة الكبرى لم تكن واحدة فقط، ولكنها محاصيل كاملة، تشبه الثمرة فيها وزن طفل حديث الولادة.
وحجم الثمرة المكتشفة أكبر بنحو 16 مرة من ثمرة الأفوكادو العادية. واتفق من ذاقوا طعم الثمرة المكتشفة على أنها «لذيذة».
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