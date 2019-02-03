كتب ياسر ابراهيم - الأحد 3 فبراير 2019 02:31 مساءً - بطلوا كذب وفبركة .. السعودية لا تقدم خمور في مطاعمها

داول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطاباً يتضمن إبلاغ المطاعم والمقاهي والفنادق بشأن إمكانية تقديم المشروبات التي تحتوي على الكحول وتخصيص أماكن خاصة لهذا الأمر.

وتبين من البحث والتقصي أن الخطاب مفبرك، وذلك من خلال كتابة “سعادة” وزير الداخلية، بدلاً من كلمة “سمو” وزير الداخلية المعتمدة في المخاطبات الرسمية.

يذكر أن إنتاج مثل هذه المواد المزورة وتداولها وإرسالها والترويج لها، يعتبر جريمة يعاقب عليها النظام في المملكة العربية السعودية.